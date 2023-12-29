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الذهب يرتفع 14% في 2023 بدعم من توقعات خفض الفائدة والطلب على الملاذ الآمن

12/29/2023 2:03:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. وارتفع 14% حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2079.10 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".

وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.81 دولار للأونصة، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 1002.50 دولار للأونصة، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37% خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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