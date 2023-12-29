الذهب يرتفع 14% في 2023 بدعم من توقعات خفض الفائدة والطلب على الملاذ الآمن

(MENAFN
- Al-Anbaa) تتجه أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. وارتفع 14% حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2079.10 دولار للأونصة، وفقا لـ "رويترز".
وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وهبط مؤشر الدولار، اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.81 دولار للأونصة، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.
وصعد البلاتين 0.2% إلى 1002.50 دولار للأونصة، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37% خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.
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