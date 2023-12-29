آثار الطقس تكبد شركات التأمين الألمانية 5 4 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن اتحاد التأمين الألماني "جي دي في"، يوم الخميس، أن الفيضانات والبرد ووقائع الطقس الأخرى كبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في 2023، يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ900 مليون يورو.

وجاءت الخسائر من الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات.

وقال المدير الإداري للاتحاد يورج أسموسن في بيان صحافي: "إن الخسائر مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 4.9 مليار يورو".

وكانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف. وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 1.5 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي.