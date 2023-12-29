آثار الطقس تكبد شركات التأمين الألمانية 5 4 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن اتحاد التأمين الألماني "جي دي في"، يوم الخميس، أن الفيضانات والبرد ووقائع الطقس الأخرى كبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في 2023، يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ900 مليون يورو.
وجاءت الخسائر من الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات.
وقال المدير الإداري للاتحاد يورج أسموسن في بيان صحافي: "إن الخسائر مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 4.9 مليار يورو".
وكانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف. وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 1.5 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي.
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