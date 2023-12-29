Friday, 29 December 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المعادن الأفضل والأسوأ أداء خلال عام 2023

12/29/2023 2:03:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت أسعار المعادن لضغوط شديدة خلال العام الحالي، في ظل الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وعدم اليقين بشأن رؤية نمو الاقتصاد الصيني.


ولكن كان خام الحديد -المتداول في سنغافورة- هو المعدن الأفضل أداءً إذ حقق مكاسب تقارب 20% هذا العام، بينما كان النيكل الأسوأ أداءً.

ويعد النحاس ثاني أفضل المعادن أداءً هذا العام بعد ارتداد الأسعار في الربع الرابع بدعم من تفاؤل التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة في 2024.

وتوقع "جولدمان ساكس جروب" في مذكرة بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر وصول أسعار النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن خلال اثني عشر شهرًا.

ويتجه سعر النيكل -الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية- المتداول في بورصة لندن للمعادن نحو تسجيل تراجع سنوي بأكثر من 40%، في أسوأ انخفاض سنوي منذ عام 2008.



MENAFN29122023000130011022ID1107668780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث