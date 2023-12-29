المعادن الأفضل والأسوأ أداء خلال عام 2023

MENAFN - Al-Anbaa) تعرضت أسعار المعادن لضغوط شديدة خلال العام الحالي، في ظل الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة وعدم اليقين بشأن رؤية نمو الاقتصاد الصيني.



ولكن كان خام الحديد -المتداول في سنغافورة- هو المعدن الأفضل أداءً إذ حقق مكاسب تقارب 20% هذا العام، بينما كان النيكل الأسوأ أداءً.

ويعد النحاس ثاني أفضل المعادن أداءً هذا العام بعد ارتداد الأسعار في الربع الرابع بدعم من تفاؤل التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة في 2024.

وتوقع "جولدمان ساكس جروب" في مذكرة بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر وصول أسعار النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن خلال اثني عشر شهرًا.

ويتجه سعر النيكل -الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية- المتداول في بورصة لندن للمعادن نحو تسجيل تراجع سنوي بأكثر من 40%، في أسوأ انخفاض سنوي منذ عام 2008.