أحدها ارتفع 1900% ما الأسهم الأفضل أداء في السوق الأمريكي خلال 2023؟

MENAFN - Al-Anbaa) في حين قدم سهم شركة "إنفيديا" أداءً مذهلًا هذا العام بارتفاعه بأكثر من 200%، فإنه لم يكن الأفضل أداءً في السوق الأمريكي، ولا حتى أي من الأسهم ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي الذي اكتسب شعبية واسعة خلال 2023.

وحققت مجموعة أسهم السبع الكبار في مجال التكنولوجيا عوائد قوية للغاية هذا العام، حيث ارتفع سهم "آبل" بنسبة 50% تقريبًا، و"مايكروسوفت" بنحو 56%، و"ألفابت" بنسبة 60%.

كما زادت قيمة سهم "أمازون" بأكثر من 80%، وصعد سهم "تسلا" بما يزيد على 100% خلال نفس الفترة، فيما ارتفع سهم "ميتا" قرابة 200%، ومع ذلك، فإن أيا من هذه الأسهم لم يكن بين الـ10 الأفضل أداءً هذا العام.

ومن بين الشركات الأمريكية التي تحظى بقيمة سوقية لا تقل عن مليار دولار اعتبارًا من السادس والعشرين من ديسمبر، كان السهم الأفضل أداءً لشركة "سولينو ثيرابيوتيكس" يليها "كارفانا"، وفقًا لبيانات "داو جونز ماركت".

جاءت مكاسب "سولينو" بعدما أعلنت شركة الصيدلة الحيوية في الخريف عن نتائج إيجابية لدواء "ديازوكسيد الكولين" الممتد المفعول، والمصمم لعلاج متلازمة "برادر ويلي"، وهو مرض وراثي نادر يمكن أن يؤدي إلى إعاقة ذهنية وسمنة وأعراض أخرى.

وكانت شركات التكنولوجيا والصيدلة الحيوية - المعروفة بتقلباتها - بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بالعملات المشفرة من بين الأسهم الأفضل أداءً بشكل ملحوظ فيما وُصف بأنه "أغرب سوق صاعد منذ عقود"، حيث واصلت الأسهم الارتفاع رغم تشديد السياسة النقدية.