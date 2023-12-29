المزايا الوظيفية قد تكون أكثر جاذبية لموظفيك من الراتب المرتفع

MENAFN - Al-Anbaa) يُعد جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها تحديًا دائمًا في عالم الشركات شديد التنافسية. ولكن قلَّما تبذل الشركات جهدا كبيرا لفهم ظروف المرشحين ومحفزاتهم، بل تسارع في تقديم العروض المادية لهم، في محاولة لجذبهم بالمال وتُغفل أهمية المزايا الوظيفية الأخرى.

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بالرغم من أن الراتب التنافسي أمر بالغ الأهمية في عملية التوظيف أيضًا، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية حزمة المزايا القوية، وخاصة الحوافز الضريبية، لبناء فريق متفانٍ وراضٍ وعالي الأداء.

- لذا، بات تقديم هذه الحزمة من المزايا الوظيفية أمرًا ضروريًا اليوم، حيث أظهرت الاستطلاعات أن حوالي 80% من الموظفين يفضلون المزايا الإضافية في وظائفهم على زيادة الأجور.

- فيما يلي نظرة متعمقة حول فاعلية تقديم المزايا والاستحقاقات الوظيفية - خاصة المزايا الضريبية - عن زيادة الأجور.

فاعلية تقديم المزايا والاستحقاقات الوظيفية

1- المزايا الضريبية في الصدارة

- من المعروف أن استحقاقات الموظفين تكون مُعفاة من الضرائب بالنسبة للشركات.

- وهذا يمكن أن يُقلل بشكل كبير من العبء الضريبي للشركة مقارنةً بزيادة الرواتب، مما يجعلها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

- علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم استبعاد كثير من المزايا المُقدمة للموظفين، مثل التأمين الصحي، من الدخل الخاضع للضريبة.

- وهذا يوفر للموظفين ميزة مزدوجة وهي تلقي الاستحقاق وتقليل دخلهم الخاضع للضريبة في آن واحد.

- ويمكن التفكير في الأمر من هذا المنظور: الجميع بحاجة إلى تأمين صحي والادخار للتقاعد.

- ومن المعروف أن كل الاحتياجات الأساسية لصاحب العمل والموظف تكون مُعفاة من الضرائب.

- وبالتالي، فإن التعامل من خلال صاحب العمل سيكون أفضل بكثير من الحصول على راتب أعلى ودفع هاتين الحاجتين الأساسيتين بأموال ما بعد الضريبة.

2- الرفاهية الشاملة للموظفين

- إن تقديم مزايا مثل التأمين الصحي للموظفين يدل على التزام الشركة بتقديم الرفاهية الكاملة لموظفيها.

- الأمر الذي ينعكس على الموظفين الذين يشعرون بالرعاية في شتى جوانب حياتهم ويصبحون أكثر سعادة ومشاركة بشكل عام.

3- ارتفاع نسب الولاء والاحتفاظ بالموظفين

- يمكن أن تؤدي حزمة المزايا الشاملة إلى انخفاض معدل دوران الموظفين.

- لأنه من غير المرجح أن يترك الموظف الشركة عندما يشعر أنه يتلقى قيمة طويلة الأجل منها.

- الأمر الذي يوفر على صاحب العمل تكاليف كبيرة في التوظيف والتدريب.

- وينطبق هذا بشكل خاص على الموظفين الذين يعتمدون على برامج التأمين الصحي الخاص بهم.

4- تعزيز الرضا الوظيفي العام

- تضمن المزايا الوظيفية مثل الإجازة المدفوعة الأجر وبدلات التطوير المهني وبرامج الصحة رضا الموظفين ومشاركتهم.

- وهذا يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجيتهم والتزامهم.

5- المرونة المالية للموظفين

- في حين أن الرواتب المرتفعة يمكن أن تكون مغرية، إلا أنها قد لا تعالج بعض المخاوف والضغوط التي يتعرض لها الموظفون، مثل كيفية تدبير التكاليف الصحية أو رعاية الأطفال.

- توفر الفوائد التي تلبي هذه المخاوف شكلاً من أشكال الإغاثة المالية والأمن لهم.

- بالإضافة إلى ذلك، فإن عروض المزايا الأحدث مثل تخفيف ديون الطلاب تلبي احتياجات الموظف عاطفياً ومالياً.

6- ثقافة الشركة الإيجابية

- تساهم الامتيازات التي تعزز التوازن بين العمل والحياة في خلق بيئة عمل أكثر انسجامًا وإنتاجية، وغرس ثقافة يشعر فيها الموظف بالتقدير.

7- تعزيز الإنتاجية

- عندما يتحرر الموظف من ضغوط تكاليف الرعاية الصحية أو العثور على فرصة الترقي التالية يكون أكثر تركيزًا وكفاءة.

- أما إذا استمر في التعامل مع ضغوط ديون بطاقات الائتمان، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض، والشعور بأنه عالق في المشاكل المالية، فسوف يكون أكثر ميلًا للتضحية بالوضوح العقلي لتحقيق مكاسب مالية.

- ولعل الاندفاع للعمل في وظيفة ثانية كنادل بدلاً من البقاء في وقت متأخر لإنجاز مشروع مهم هو مثال رئيسي على ذلك.

8- تميّز الشركة عن الشركات المنافسة

- قد لا يكون الراتب هو ما يميز شركة عن أخرى في أسواق العمل المشبعة، بل الفوائد والمزايا الفريدة التي تقدمها تلك الشركة، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية لأفضل المواهب.