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اشتباكات ضارية في منطقة خزاعة شرق خانيونس

12/29/2023 10:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت اشتباكات ضارية، مساء اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان نتيجة قصف إسرائيلي.




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