اشتباكات ضارية في منطقة خزاعة شرق خانيونس
التاريخ
12/29/2023 10:11:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اندلعت اشتباكات ضارية، مساء اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان نتيجة قصف إسرائيلي.
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