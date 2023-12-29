المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نحو 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، عن اعتقاده أن أكثر من 7 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن ذلك يعني أكثر من 29 ألف شهيد ومفقود.
واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفًا و507 شهداء إضافة إلى 55915 مصابا.
وأضاف الثوابتة، أن نحو 800 ألف مواطن في غزة والشمال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.
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