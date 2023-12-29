مسيرات حاشدة في الأردن تنديداً بالعدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت عقب صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ونظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، أمام مسجد الملك عبد الله الأول في منطقة العبدلي، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي وقصف مكثف راح ضحيته الآلاف من الشهداء، منذ بداية العدوان الغاشم على مدينة غزة ومحيطها.



وعبر المشاركون في الوقفة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم للمقاومة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي.



كما انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان الاسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والذي خلف آلاف الشهداء والمصابين.

اربد

وخرجت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من المسجد الهاشمي وسط مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع واستهداف المدنيين والأبرياء والعزل.

الكرك

ومن أمام مسجد الثنية الكبير الواقع وسط محافظة الكرك نظم مواطنون وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة بمشاركة حشد كبير من مختلف ألوية المحافظة.

معان

ونظمت الفعاليات الشعبية في معان عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد الشريف الحسين بن علي وقفة تضامنية مع أهالي غزة دعما لصمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

عجلون

وفي محافظة عجلون، نظمت عشيرة المومني اليوم في بلدة صخرة مهرجاناً خطابياً بعنوان "مع مواقف جلالة الملك نصرة لغزة ودعم الوصاية الهاشمية" على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الطفيلة

كما انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة عقب صلاة الجمعة، مسيرة تضامنية حاشدة نصرة للأهل في غزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة وقصفه للمستشفيات والأحياء والمدن في غزة .

العقبة

وعلى صعيد متصل، نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في محافظة العقبة بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ودعماً لأبناء غزة وصمودهم أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مطالبين بالضغط الدولي لوقف الحرب على غزة.