ميركافا والنمر بـ2023.. أسلحة شوهت سمعة سلاح ودفاع الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّن تقرير أن عملية "طوفان الأقصى" كان لها تأثيراً سلبياً فادحاً على صادرت وسوق السلاح الإسرائيلي خلال عام 2023 مع توقع تراجعها بشكل كبير خلال 2024، بعد فسخ دول عقود الصفقات، جراء تراجع هيبة الأسلحة الإسرائيلية بالمعارك خصوصا الدبابة "ميركافا" التي باتت مثار سخرية بعد اصطيادها من قبل "كتائب القسّام" و"سرايا القدس" بقذيفة "الياسين-105".



وبعد أن سجلت إجمالي صادرات الاحتلال من السلاح لعديد الأسواق حوالي 12.5 مليار دولار عام 2022 ، أصبح سلاحها في أعقاب الخسائر الميدانية يهدد 10 آلاف إسرائيلي بالتسريح وإغلاق نحو 200 مصنع للإنتاج الحربي والدفاعي بعد قرارها بوقف تصدير السلاح للجيوش الأجنبية في ظل الحاجة الملحة له بحرب غزة.



ووفق تقارير عسكرية وإسرائيلية، يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي في مجمله على تصدير الأسلحة وتقنيات التجسس الإلكتروني، كما تعدّ تل أبيب، أكبر مصدّر "للدرونات العسكرية" عالميا.



يضاف إلى ذلك توجد في "إسرائيل" حاليا نحو 600 شركة تعمل بالصناعات الدفاعية.



وتقوم الشركة بتصدير 70% من إنتاجها للخارج بمتوسط مبيعات يبلغ سنويا 10 مليارات دولار، متفوقة على أميركا وروسيا، ويعمل بها أكثر من 45 ألف شخص.



ومن أبرز الشركات الإسرائيلية ، بحسب آخر إحصائية لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بشأن أفضل 100 شركة لإنتاج الأسلحة عام 2022، 3 شركات احتلت مراكز متقدمة، حيث جاءت "إلبيت سيستمز" في المركز 24، "والصناعات الجوية" بالمركز 35، و"رفائيل" تبوأت المركز الـ42 عالميا.