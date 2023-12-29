المقاومة تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.
وقال المقامة ان مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.
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