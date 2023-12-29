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المقاومة تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

12/29/2023 10:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.
وقال المقامة ان مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.




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