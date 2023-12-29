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انطلاق بطولة العيد الوطني لترويض الجياد بمشاركة كبيرة غدا

12/29/2023 10:05:54 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، قائد فريق الفرسان، تنطلق اليوم غد السبت بطولة العيد الوطني المجيد لترويض الجياد "الدريساج" التي سينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم .

ومن المؤكد أن تشهد البطولة اليوم مشاركة واسعة من الفرسان بعد أن سجلت البطولة الأولى حضورا كبيرا من الفرسان، حيث أنهى الاتحاد عملية تسجيل الفرسان المشاركين ودون العديد من الأسماء والجياد للمشاركة في بطولة اليوم، كما أنها ستشهد منافسة قوية في ظل الامكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان ومدى قدراتهم الفنية في ترويض الجياد بعد أن قدموا لوحة فنية رائعة خلال البطولة السابقة.

وأكمل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة، من أجل نجاح جديد تسجله بطولات ترويض الجياد التي تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان.

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