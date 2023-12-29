انطلاق بطولة العيد الوطني لترويض الجياد بمشاركة كبيرة غدا

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- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة، قائد فريق الفرسان، تنطلق اليوم غد السبت بطولة العيد الوطني المجيد لترويض الجياد "الدريساج" التي سينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم .
ومن المؤكد أن تشهد البطولة اليوم مشاركة واسعة من الفرسان بعد أن سجلت البطولة الأولى حضورا كبيرا من الفرسان، حيث أنهى الاتحاد عملية تسجيل الفرسان المشاركين ودون العديد من الأسماء والجياد للمشاركة في بطولة اليوم، كما أنها ستشهد منافسة قوية في ظل الامكانيات العالية التي يمتلكها الفرسان ومدى قدراتهم الفنية في ترويض الجياد بعد أن قدموا لوحة فنية رائعة خلال البطولة السابقة.
وأكمل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة، من أجل نجاح جديد تسجله بطولات ترويض الجياد التي تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخة نورة بنت حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان.
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