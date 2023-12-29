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غوغل تسوي دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بخصوصية المستهلكين

12/29/2023 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت شركة غوغل على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تطلب تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل، بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات مستخدمين ظنوا أنهم كانوا يتصفحون بشكل خاص.

في قرار المحكمة، أكد القاضي أن محامي غوغل توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية دعوى جماعية قدمت عام 2020 وتقول إن "ملايين الأفراد" يرجح انهم تأثروا.

وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ خمسة آلاف دولار على الأقل لكل مستخدم قالوا إن الشركة تتبعتهم أثناء زيارتهم "غوغل أناليتيكس" أو مدير الإعلانات في "وضع التصفح الخاص" بدون تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بهم.

وهذا يصل الى خمسة مليارات دولار على الأقل.

وتقول الدعوى التي قدمت أمام محكمة في كاليفورنيا إن ممارسات غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم "عمدا".

وجاء في الدعوى أن غوغل وموظفيها اعطيوا "القدرة على معرفة تفاصيل حميمة عن حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت".

وأضافت "لقد حولت غوغل نفسها إلى مصدر معلومات مفصلة وشاملة بدون أي مساءلة لدرجة لم يكن ليتصورها جورج أورويل".

ولم يتم الافصاح عن قيمة التسوية الأولية بين الطرفين. من المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير 2024".

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