محمد العظب: «كرنفال سباقات دبي» يشهد مزيداً من المفاجآت التحفيزية

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن «كرنفال سباقات دبي» بمضمار ميدان سيشهد مزيداً من المفاجآت التحفيزية خلال عام 2024 بعد الطفرة التي شهدها الموسم الجاري في ظل التعديلات والهيكلة الجديدة، حيث شهد مضمار ميدان إقامة 4 أمسيات حتى الآن ضمن فعاليات الموسم الجديد 2023-2024 لسباقات الخيل بشكله الجديد «كرنفال سباقات دبي»، الذي يمتد من نوفمبر إلى مارس القادم، وكان آخرها أمسية «فيستيف فرايداي»، أولى الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى في روزنامة كرنفال سباقات دبي.

وأكد العظب أن الانطباعات التي قدمها «كرنفال سباقات دبي»، في موسمه الجاري على مضمار «ميدان»، وفي شكله الجديد كانت إيجابية وبرهنت على أنه سيكون موسماً مميزاً وله تأثير إيجابي على كأس دبي العالمي 2024.

وأوضح أن إعادة هيكلة موسم كرنفالات سباقات دبي، بما تضمنته من أمسيات كرنفالية، الغرض منها استقطاب أفضل خيول العالم إلى دبي لتكون نقطة انطلاق للمشاركة في السباقات بالمنطقة، والاستفادة من المميزات التي تملكها دبي.

وقال: إن اعتماد الهيكلة الجديدة لموسم السباقات، كان جزءاً من التعديل، وإعطاء الفرصة للخيول أصحاب التصنيفات العالمية، التي تشارك في سباقات بالمنطقة أن تصل إلى دبي والاستفادة من إمكاناتها العالية والتجهيزات المخصصة للخيل، بعدها تتحرك للمشاركة في سباقات المنطقة ثم تغادر إلى أوروبا وأمريكا.

وأضاف: إن كل الانطباعات التي تلقيناها بعد إقامة 4 أمسيات على مضمار ميدان، سواء من ملاك الخيول أو الفرسان والمدربين، وكذلك من الجماهير كانت إيجابية للغاية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي بالتأكيد على النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي في ختام الموسم.

وأكد العظب أن الأمسيات المقبلة من موسم كرنفالات سباقات دبي سوف تشهد المزيد من المفاجآت السارة للملاك والفرسان والمدربين والجمهور.

وقال: نعد الجميع أن هناك مفاجآت قادمة فيما تبقى من الموسم، ومنذ بدأنا الجوائز ونحن نسير في اتجاه تصاعدي، بدليل أن أمسية «فيستيف فرايداي» أولى الأمسيات الكرنفالية الثلاث الكبرى، مع«فاشون فرايداي» و«سوبر ساترداي»، بلغ إجمالي جوائزها المالية 5 ملايين درهم.

واختتم قائلاً: نحاول توظيف كل الإمكانات من أجل تحقيق مصلحة سباقات الخيل في دبي والإمارات بصفة عامة، ومنفتحين للاستفادة من ردود الأفعال، سعياً للتطوير والتعديل والوصول إلى الكمال.

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