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شاحنة تدهس عدداً من المارة في مدينة باساو بجنوب ألمانيا

12/29/2023 9:25:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الشرطة الألمانية إن امرأة لقيت حتفها عندما دهست شاحنة مجموعة من المارة في قلب مدينة باساو بجنوب شرق ألمانيا اليوم "الجمعة".

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة بينهم ابنة المرأة القتيلة؛ وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً.

ووفقا للمعلومات الأولية لدى الشرطة، كان سائق الشاحنة"63 عاما" يمر بجانب سيارة متوقفة ودهس في تلك الأثناء مجموعة الأشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة:" نفترض حاليا أنه حادث"، وأضافت أنها لا يمكنها أن تؤكد تقارير إعلامية بأن الشاحنة اصطدمت بواجهة متجر.

ولم تدل الشرطة بمعلومات أخرى مثل ما يتعلق بسرعة الشاحنة أو عمر المصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى على متن مروحية كما تم نقل سائق الشاحنة أيضا إلى المستشفى. وكانت المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث.

وتم تطويق مكان الحادث في شارع المحطة على نطاق واسع، وتواجدت هناك أعداد كبيرة من قوات الطوارئ التابعة للشرطة وقوات الإطفاء وخدمة الإنقاذ بالإضافة إلى خبير فني.

وكان متحدث باسم الشرطة ذكر في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين وأنه تم فتح تحقيق في الحادث، ولم يحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أم متعمدة.

وتقع مدينة باساو على الحدود مع النمسا، ويبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة.

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