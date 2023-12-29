من هي أول امرأة في العالم تبلغ ثروتها 100 مليار دولار؟

أصبحت، فرانسواز بيتينكورت مايرز، التي توصف بـ"وريثة لوريال" أول امرأة في العالم تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

ويمثل ذلك علامة فارقة أخرى للوريثة ولصناعات الأزياء ومستحضرات التجميل المتوسعة في فرنسا، وفق ما نشرته الحرة.

وقفزت ثروتها إلى 100.1 مليار دولار، أمس الخميس، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وجاء هذا الإنجاز مع ارتفاع أسهم شركة L'Oréal SA، إمبراطورية منتجات التجميل التي أسسها جدها، إلى مستوى قياسي، مع تسجيل السهم لأفضل عام له منذ 1998.

ولفتت الوكالة إلى أن مايرز أصبحت بالمرتبة 12 في قائمة أغنياء العالم، بعد الملياردير، كارلوس سليم.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن ثروة بيتنكور مايرز لا تزال أقل بكثير من ثروة مواطنها الفرنسي، برنارد أرنو، مؤسس شركة (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE)، التي تبيع السلع الفاخرة، والذي يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي بـ179 مليار دولار.

وقد أدت هيمنة فرنسا المتزايدة على تجارة التجزئة الفاخرة إلى ظهور العديد من العائلات الأخرى فاحشة الثراء، بما في ذلك العائلة المالكة لشركة (Hermes International SCA)، التي جمعت أكبر ثروة عائلية في أوروبا، والأخوة فيرتهايمر (Wertheimer) الذين يمتلكون شانيل.

وتشغل بيتينكورت مايرز، البالغة من العمر 70 عاما، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة لوريال، وهي شركة عالمية تبلغ قيمتها 241 مليار يورو (268 مليار دولار)، وتعد هي وعائلتها أكبر المساهمين فيها بحصة تبلغ حوالي 35٪.

ويدير الشركة مديرون تنفيذيون من خارج العائلة لعقود من الزمن، وقد تأسست الشركة في عام 1909 على يد، يوغين شويلر، جد بيتينكورت مايرز، لإنتاج وبيع صبغة شعر كان قد طورها.

وتحافظ بيتنكورت مايرز على خصوصية حياتها، وتتجنب حياة الشهرة والأضواء التي يسعى إليها العديد من أثرياء العالم.

وباعتبارها الطفلة الوحيدة، حصلت بيتنكورت مايرز على ثروتها بعد وفاة والدتها، ليليان بيتنكورت، في عام 2017، والتي كانت تربطها بها علاقة مثيرة للجدل في بعض الأحيان.

ونمت شركة لوريال بسرعة في العقد الذي سبق وباء كورونا، ولكنها تلقت ضربة خلال الإغلاق وضعف الإقبال على المكياج. وأعقب ذلك انتعاش سريع مع إقبال المستهلكين على شراء السلع الفاخرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم بنسبة 35٪ هذا العام.





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