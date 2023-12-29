من نمر إلى قط وديع.. الانتقادات الحادة تنهال على بنزيمة



في يونيو الماضي، شكّلت الطائرات المسيّرة وجه "نمر" في سماء مدينة جدة السعودية وأُطلقت الألعاب النارية بكثافة ابتهاجا بتوقيع الاتحاد مع مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الاسباني لكرة القدم السابق كريم بنزيمة، لكنّ جمهور الاتحاد بل ومنافسيه باتوا الآن يروه "قطا وديعا" لا نمرا مفترسا، على وقع استمرار أدائه الفني المتواضع.

خلال اللقاءات الأخيرة أضاع بنزيمة (35 عاما)، المنضم من النادي الملكي حاملا للكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، فرصا عدّة سهلة بينها ركلة جزاء خلال الإقصاء من الدور الثاني لمونديال الأندية أمام الأهلي المصريّ.

والثلاثاء، مني اتحاد جدة، بطل الموسم الماضي، بخسارة قاسية أمام ضيفه النصر 2-5 كانت الثالثة تواليا في الدوري في مباراة أضاع خلالها ثلاث فرص سهلة للتسجيل وتسبّب في ركلة جزاء ضد فريقه.

توازى ذلك مع دخوله في مواجهة مع وزير الداخلية الفرنسي ومنافسة حادة مع زميله في الفريق الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجّل هدفين الثلاثاء.

قال الناقد الرياضي السعودي عبد الكريم الجاسر لقناة الإخبارية الحكومية إنّ بنزيمة يمر بـ"وضع غريب جدا يحدث للاعب تكتيكي على مستوى عال".

وأضاف "قد يكون لم ينسجم مع أوضاع نادي الاتحاد والأمور الداخلية في النادي، لكن ذلك لا يعفيه لأنه لا يبذل اي جهد في المباريات ويضيع فرصا سهلة جدا ويبدو فاقدا للرغبة في لعب كرة القدم".

سجل بنزيمة تسعة أهداف في 15 مباراة حتى الان في الدوري بينها ركلتا جزاء، وهو بعيد بفارق 10 أهداف عن مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين، وسبعة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وإجمالا، سجّل بنزيمة 15 هدفا في 24 مباراة في مختلف المسابقات، في حصيلة بعيدة عن أمنيات جمهور الاتحاد الذي تعاقد الصيف الماضي مع البرازيلي فابينيو والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي جواو بيدرو نيفيش فيليبي الملقب بـ"جوتا" بالإضافة الى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ضمن الصفقات القوية التي أبرمتها الاندية السعودية الصيف الماضي.

وبات الاتحاد الذي تراجع الى المركز السادس بفارق 22 نقطة خلف الهلال المتصدر، الفريق الأضعف هجوميا ودفاعيا بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والاهلي والاتحاد) الذين استحوذ عليهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالغ الثراء الصيف الماضي وموّل صفقاتهم الضخمة.

كان بنزيمة الذي وقع للاتحاد لثلاث سنوات ضمن تلك الصفقات، وذكرت الصحف الإسبانية أن ضمه كلف 200 مليون يورو.

وأقر مصدر مقرب من إدارة الاتحاد لوكالة فرانس برس أنّ الصفقات الأخيرة "لم تحقق النتيجة المرجوة بعد".

وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه "بالطبع كنا ننتظر المزيد من بنزيمة خصوصا لكننا ندرك قيمته كلاعب عالمي".

وأضاف "ليس من السهل دوما الانتقال الى بلد ودوري جديد والتألق فورا. هي مسألة وقت".

عند انضمامه الصيف الماضي، قال بنزيمة "اخترت السعودية لأنني مسلم وهي بلد مسلم".

وبدا بنزيمة ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفًا)، مرتاحا في الحياة في السعودية من خلال الصور التي ينشرها على انستغرام حيث يتابعه 76 مليون متابع وتكشف تفاصيل حياته اليومية وضمنها أداءه للعمرة.

اضطر بنزيمة بسبب سيل الانتقادات والتعليقات السلبية التي انهالت عليه بعد خيبات فريقه الأخيرة، الى تعليق حسابه على انستغرام، بينها صور ساخرة تشبهه بـ"قطة وديعة"، تجيد المواء لا تسجيل الأهداف، وتعليقات على "إكس" (تويتر سابقا) تقول إنه "عالة على الفريق" و"أحد أسباب الهزائم".

لا ينفصل مستوى بنزيمة، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن المستوى الفني المتراجع للاتحاد الذي انفصل قبل انتصاف الموسم عن مدربه البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وخسر الاتحاد، الملقب بـ"العميد"، 6 من 18 مباراة في الدوري هذا الموسم استقبلت شباكه خلالها 26 هدفا، مقابل خسارتين واستقبال 13 هدفا في 30 مباراة الموسم الماضي. كما خسر أمام كل منافسيه الكبار.

قال المذيع الرياضي المصري أمير عبد الحليم إنّ "بنزيمة تأثر بموسم الاتحاد عموما"، مشيرا إلى أنّ "الميزة الدفاعية للاتحاد الموسم الماضي تلاشت الآن".

واضاف أنّ بنزيمة دائما "يحتاج إلى انسجام ليعطي أفضل اداء".

وتابع أنّ "المنافسة مع (المهاجم المغربي) عبد الرزاق حمدلله تصيبه بالتوتر ولا تحفزه"، مشيرا إلى تصريحات مشابهة سابقا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنزيمة سابقا في ريال مدريد.

وأشارت تقارير صحافية سعودية مطلع الموسم إلى توتر العلاقة بين المهاجمين مع تجريد حمدالله من الرقم 9 ومنح أولوية تسديد ركلات الجزاء الى بنزيمة.

بنزيمة "خذل الفريق"

ويبدو بنزيمة تائها ومعزولا في الملعب. خلال مباراة الرائد قبل اسبوع، استبدله غاياردو في الدقيقة 75 وفريقه متأخر 1-2، عوضا عن التعويل على مهاجم بحجمه لتعديل النتيجة.

بعد المباراة التي خسرها الاتحاد 1-3، أكّد غاياردو أنّه استبدل بنزيمة "لأسباب فنية وليس بداعي الإصابة"، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفرنسي.

خارج الملعب، لا يمر بنزيمة بأفضل أوقاته أيضا، خصوصا مع توجيه وزير الداخلية الفرنسي دارمانان اتهامات بأنّه على صلات "سيئة السمعة" مع جماعة الإخوان المسلمين.

جاءت هذه الاتهامات التي ندّد بها محامي بنزيمة باعتبارها "غير معقولة"، على خلفية نشر بنزيمة على موقع "إكس" رسالة دعم لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله رداً على الهجوم الدامي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.

لكنّ المصدر في النادي قال إنّ "الإدارة اجتمعت به حينها وطالبته بالهدوء"، مضيفا "الأمر لا يشغل بال بنزيمة على الإطلاق".

ولا يعبأ المشجعون بهذه المناوشات، فبالنسبة لهم الأولوية للتركيز والأداء في الملعب.

قال المشجع أمير (35 عاما) "خذل بنزيمة الفريق في المباريات الكبيرة. "هو كابتن الفريق لكن لا يعطي أي انطباع انه قائد. يلعب دون روح وكأنه في عالم ثان".

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