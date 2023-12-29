الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2020 بفضل توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام مدعومة بتوقعات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيف سياسته النقدية في مارس من العام المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2064.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1248 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب هبطت 0.4 بالمئة إلى 2074.50 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري المتقلب الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار في وقت سابق من العام وفي أكتوبر وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولارا في الرابع من ديسمبر.

وقالت دانييلا كورسيني الخبيرة الاقتصادية في إنتيسا سان باول "في حالة التوقعات القوية بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحدوث تصعيد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية، فقد يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، ويكون 2300 دولار هو الحد الأقصى المحتمل".

ويتجه مؤشر الدولار نحو الانخفاض اثنين بالمئة في عام 2023. وتحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.7239 دولارا للأوقية، ويبدو أنها ستسجل انخفاضا بنسبة واحد بالمئة على مدار السنة.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.24 دولارات للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1116.31 دولارا. ويتجه كلا المعدنين نحو انخفاض سنوي مع تراجع البلاديوم بنحو 38 بالمئة، وهو أكبر هبوط له منذ عام 2008.





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