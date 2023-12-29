المقاومة تؤكد تدمير دبابتين لجيش الاحتلال

المقاومة تؤكد تدمير دبابتين لجيش الاحتلال
التاريخ
12/29/2023 9:14:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها دمروا دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في خان يونس جنوبي القطاع.
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