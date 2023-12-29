مع انتهاء 2023.. النفط يخسر 10% ويقدم أسوأ أداء منذ 2020

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنهي أسعار النفط عام 2023 هبوطًا بـ 10% بعد عامين من الصعود على أساس سنوي، في عام قادت فيه التغيرات الجيوسياسية وعمليات خفض إنتاج النفط وسياسات البنوك المركزية حالة تقلب استمرت على مدار العام.



وتعمل منظمة "أوبك +"التي تضم السعودية وروسيا والعديد من الدول على خفض الإنتاج لتعديل السعر صعودًا.



وتخفض المنظمة إنتاج النفط في الوقت الحالي بـ 6 مليون برميل يوميا أي ما يعادل 6% من المعروض الدولي.



وتواجه أوبك تراجعا في الطلب على خامها في النصف الأول من عام 2024 تماما مع انخفاض حصتها العالمية إلى أدنى مستوى منذ جائحة كورونا نتيجة لتقليل الإنتاج وخروج العضو أنغولا.



توقع استطلاع لرويترز يضم 34 اقتصاديا ومحللا أن يتراجع متوسط خام برنت إلى 82.56 دولار في عام 2024، مقارنة بالتوقعات البالغة 84.43 دولار، حيث تنبأوا بأن النمو العالمي الضعيف سيحد من الطلب، في حين قد توفر التوترات الجيوسياسية الدعم.



ويتناقض الأداء الضعيف للنفط في نهاية العام مع الأسواق العالمية للأسهم، التي تتجه نحو ارتفاع في نهاية عام 2023.



وفيما يخص السوق العملات، كان الدولار على الدفعة الخلفية ومتجها نحو انخفاض بنسبة 2% هذا العام بعد عامين من ارتفاع قوي. ( investing )

