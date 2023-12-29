الأرصاد: هطولات مطرية مساء اليوم على هذه المناطق - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية ومناطق البادية، مساء اليوم الجمعة، هطولات مطرية غزيرة ومتوسطة.
وبيّنت الادارة في نشرتها، أنه تسود الأجواء الباردة في أغلب المناطق، مع تواجد للغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتساقط الأمطار بين الحين والآخر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
وحذرت الادارة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكّل الضباب، ومن خطر الانزلاقات على الطرقات، في المناطق التي ستشهد هطولاً مطرياً .
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