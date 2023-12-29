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الأرصاد: هطولات مطرية مساء اليوم على هذه المناطق - تحذيرات

12/29/2023 9:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية ومناطق البادية، مساء اليوم الجمعة، هطولات مطرية غزيرة ومتوسطة.


وبيّنت الادارة في نشرتها، أنه تسود الأجواء الباردة في أغلب المناطق، مع تواجد للغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتساقط الأمطار بين الحين والآخر.


وأشار إلى أن ذلك يأتي مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.


وحذرت الادارة من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكّل الضباب، ومن خطر الانزلاقات على الطرقات، في المناطق التي ستشهد هطولاً مطرياً .


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