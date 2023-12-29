إيهود باراك: عملية 7 أكتوبر فيها إذلالاً لإسرائيل والأخطر في تاريخها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن جيش الاحتلال حقّق بعض الإنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب.
وأضاف باراك :" أن عملية 7 أكتوبر الأخطر في تاريخنا وفيها إذلالاً وعدم كفاءة وخللاً بأجهزتنا".
وبين أن الاعتقاد بإمكانية حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية حلم يقظة.
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