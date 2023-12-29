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إيهود باراك: عملية 7 أكتوبر فيها إذلالاً لإسرائيل والأخطر في تاريخها

12/29/2023 9:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن جيش الاحتلال حقّق بعض الإنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب.


وأضاف باراك :" أن عملية 7 أكتوبر الأخطر في تاريخنا وفيها إذلالاً وعدم كفاءة وخللاً بأجهزتنا".


وبين أن الاعتقاد بإمكانية حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية حلم يقظة.


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