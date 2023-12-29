إيهود باراك: عملية 7 أكتوبر فيها إذلالاً لإسرائيل والأخطر في تاريخها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن جيش الاحتلال حقّق بعض الإنجازات في قطاع غزة لكنه بعيد عن تحقيق أهداف الحرب.



وأضاف باراك :" أن عملية 7 أكتوبر الأخطر في تاريخنا وفيها إذلالاً وعدم كفاءة وخللاً بأجهزتنا".



وبين أن الاعتقاد بإمكانية حث الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية حلم يقظة.

