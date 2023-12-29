استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق دورا بمدينة الخليل
التاريخ
12/29/2023 9:14:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل وادي الشاجنة شرق دورا في مدينة الخليل.
وتواصل قوات الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية، وتستهدف المدنيين بالرصاص الحي، وتعتقل العشرات كل يوم.
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