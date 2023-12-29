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أبو عبيد رئيسا للجنة بلدية بني عبيد

12/29/2023 9:14:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تعيين المهندس جمال نايف ابو عبيد رئيساً للجنة بلدية بني عبيد في إربد اعتبارا من تاريخ 1-1-2024.


ويأتي ذلك بعد تقديم المهندس عبداللطيف مصطفى الحديدي رئيس لجنة بلدية بني عبيد استقالته





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