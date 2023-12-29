أبو عبيد رئيسا للجنة بلدية بني عبيد

أبو عبيد رئيسا للجنة بلدية بني عبيد
التاريخ
12/29/2023 9:14:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تعيين المهندس جمال نايف ابو عبيد رئيساً للجنة بلدية بني عبيد في إربد اعتبارا من تاريخ 1-1-2024.
ويأتي ذلك بعد تقديم المهندس عبداللطيف مصطفى الحديدي رئيس لجنة بلدية بني عبيد استقالته
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