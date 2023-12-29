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مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية يستقبل رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي

12/29/2023 9:11:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو، مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، الدكتور جاسم حاجي جاسم رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وأعرب الدكتور فخرو خلال اللقاء عن تقديره للدكتور حاجي مشيرًا إلى جهوده في نشر الثقافة والوعي لعلوم الذكاء الاصطناعي في المجتمع و لرواد الأعمال.

ومن جهته؛ أعرب الدكتور جاسم حاجي، المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، عن امتنانه للدكتور فخرو، مشيرًا إلى أنه كان من بين الشخصيات الرائدة التي ساهمت بشكل كبير في توجيه ودعم مسار تطوير الذكاء الاصطناعي في المملكة.

وقام الدكتور جاسم حاجي نيابة عن المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي بتقديم درعًا تذكاريًا للدكتور حسن بن عبدالله فخرو، تقديرًا للجهود والدعم والتوجيهات التي قدمها لتعزيز وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين على مدى السنوات السابقة.

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