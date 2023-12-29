الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله غائماً جزئياً أحياناً ، وبارد نسبياً خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ،ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر .
درجة الحرارة: العظمى 25م والصغرى 18م .
الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 35%.
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