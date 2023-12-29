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الطقس اليوم في مملكة البحرين

12/29/2023 8:14:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله غائماً جزئياً أحياناً ، وبارد نسبياً خلال الليل.


الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار .


ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ،ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر .


درجة الحرارة: العظمى 25م والصغرى 18م .


الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 35%.

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