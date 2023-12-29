القائد يهنّئ فريق مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة لفوزه بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) هنأ محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فريق الهيئة القائم على مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة gov، بمناسبة فوز المشروع بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة).

كما هنأ القائد الفريق القائم على مشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لحصوله على شهادة التميز عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية) بعد بلوغه المرحلة النهائية من الجائزة التي شهدت منافسة واسعة من المشاريع الرقمية الخليجية، مشيداً بما تحقق من إنجاز يدعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي في المملكة والذي يأتي ثمرة لجهود فريق الهيئة المتميزة والحثيثة تسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي للخدمات المقدمة.

وأكد القائد أن الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين يحفز على المضي قدماً نحو استثمار التقنيات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية بالمملكة، مهنئاً في هذا الصدد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، على هذا الإنجاز والذي يجسد توجيهات ومتابعة لجهود الهيئة ومبادراتها الوطنية بالعمل على التطوير المستمر للمشروع والتي كانت من العوامل الهامة والداعمة التي أسهمت بتدشين بوابة البيانات المفتوحة في نسختها المطورة مطلع ديسمبر الجاري، وقادت لأن تحقق هذا الإنجاز الخليجي المشرف، مؤكداً الحرص على مواصلة العملية التطويرية للبوابة وكافة الأنظمة والمشاريع الوطنية لتحسين تجربة المستخدمين.

واستعرض القائد دور الفريق في تطوير بوابة البحرين للبيانات المفتوحة في الهيئة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة، فضلاً جهوده في تهيئة البنية التحتية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات ورفد البوابة بالإحصاءات المحدثة، والتي أسهمت بالمحصلة بتكوين 387 قاعدة بيانات حكومية وتوفير أكثر من 2 مليون سجل من قبل 34 جهة حكومية.

واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتأكيد على دور البوابة في تعزيز مستوى الشفافية والتشجيع على المشاركة الإلكترونية وتحفيز الإبداع، ونشر البيانات الحكومية لتمكين أصحاب القرار والمستثمرين والباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها، ودعا الجميع للاستفادة من خصائصها ومميزاتها، والتي تتيح

تبادل المعلومات الحكومية ونشرها ضمن قوالب قابلة للقراءة ومتاحة دون مقابل ووفق الضوابط المعمول بها، وبشكل يمكن المهتمين والمتخصصين الاستفادة منها وفقاً لاهتماماتهم.