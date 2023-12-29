القائد يهنّئ فريق مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة لفوزه بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنأ محمد علي القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فريق الهيئة القائم على مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة gov، بمناسبة فوز المشروع بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة).
كما هنأ القائد الفريق القائم على مشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" لحصوله على شهادة التميز عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية) بعد بلوغه المرحلة النهائية من الجائزة التي شهدت منافسة واسعة من المشاريع الرقمية الخليجية، مشيداً بما تحقق من إنجاز يدعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي في المملكة والذي يأتي ثمرة لجهود فريق الهيئة المتميزة والحثيثة تسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي للخدمات المقدمة.
وأكد القائد أن الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع تقنية المعلومات في مملكة البحرين يحفز على المضي قدماً نحو استثمار التقنيات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية بالمملكة، مهنئاً في هذا الصدد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، على هذا الإنجاز والذي يجسد توجيهات ومتابعة لجهود الهيئة ومبادراتها الوطنية بالعمل على التطوير المستمر للمشروع والتي كانت من العوامل الهامة والداعمة التي أسهمت بتدشين بوابة البيانات المفتوحة في نسختها المطورة مطلع ديسمبر الجاري، وقادت لأن تحقق هذا الإنجاز الخليجي المشرف، مؤكداً الحرص على مواصلة العملية التطويرية للبوابة وكافة الأنظمة والمشاريع الوطنية لتحسين تجربة المستخدمين.
واستعرض القائد دور الفريق في تطوير بوابة البحرين للبيانات المفتوحة في الهيئة، وذلك عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة، فضلاً جهوده في تهيئة البنية التحتية وتوفير قواعد البيانات والمعلومات ورفد البوابة بالإحصاءات المحدثة، والتي أسهمت بالمحصلة بتكوين 387 قاعدة بيانات حكومية وتوفير أكثر من 2 مليون سجل من قبل 34 جهة حكومية.
واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتأكيد على دور البوابة في تعزيز مستوى الشفافية والتشجيع على المشاركة الإلكترونية وتحفيز الإبداع، ونشر البيانات الحكومية لتمكين أصحاب القرار والمستثمرين والباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها، ودعا الجميع للاستفادة من خصائصها ومميزاتها، والتي تتيح
تبادل المعلومات الحكومية ونشرها ضمن قوالب قابلة للقراءة ومتاحة دون مقابل ووفق الضوابط المعمول بها، وبشكل يمكن المهتمين والمتخصصين الاستفادة منها وفقاً لاهتماماتهم.
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