إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية دهس جنوب الخليل

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية دهس جنوب الخليل
التاريخ
12/29/2023 8:11:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة، عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح مختلفة في عملية دهس عند مدخل قرية وادي الشاجنة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على سائق المركبة الفلسطيني منفذ العملية، ما أدى إلى استشهاده.
بترا
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