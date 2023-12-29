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صحة غزة: 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة

12/29/2023 8:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتقاء 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة.


وأشارت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و507 شهداء إضافة إلى 55915 مصابا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في أحدث حصيلة تعلن عنها.

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