إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية دهس قرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أُصيب شاب (لم تعرف هويته بعد)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة كان يستقلها عند مستوطنة“عتنائيل” قرب الخليل.
وأفادت مصادر محيلة، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته، على مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، وأنزلت الركاب من النساء من داخل المركبة .
إلى ذلك، قال طاقم طبيّ إسرائيليّ إنه تلقى بلاغا بشأن إصابة "4 شبان في العشرينات من أعمارهم بجراح، إثر اصطدام سيارة بهم على شارع رقم 60". وأضاف أن أفراده يقدّمون العلاج الميدانيّ للمصابين.
وأشار إلى أن واحدا منهم إصابته متوسطة لكنه واع، و3 آخرين إصاباتهم طفيفة".
يتبع ...
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