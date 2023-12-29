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إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذ عملية دهس قرب الخليل

12/29/2023 8:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أُصيب شاب (لم تعرف هويته بعد)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة كان يستقلها عند مستوطنة“عتنائيل” قرب الخليل.

وأفادت مصادر محيلة، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته، على مدخل بلدة عبدة في منطقة واد الشاجنة، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، وأنزلت الركاب من النساء من داخل المركبة .

إلى ذلك، قال طاقم طبيّ إسرائيليّ إنه تلقى بلاغا بشأن إصابة "4 شبان في العشرينات من أعمارهم بجراح، إثر اصطدام سيارة بهم على شارع رقم 60". وأضاف أن أفراده يقدّمون العلاج الميدانيّ للمصابين.

وأشار إلى أن واحدا منهم إصابته متوسطة لكنه واع، و3 آخرين إصاباتهم طفيفة".

يتبع ...


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