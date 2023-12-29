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جماهير شعبنا في الخليل تشيّع جثمان الشهيد محمد الجندي إلى مثواه الأخير

12/29/2023 8:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد صايل الجندي (38عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة يطا جنوبا.

واستشهد الجندي أمس الخميس، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو الحسن القاسم في بلدة يطا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في منطقة خلة صالح، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، علما أنه متزوج وأب لأربعة أطفال، ثم نقل بعدها الى مسجد الدعوة في البلدة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر.

وعقب الانتهاء من الصلاة، حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، مرددين الهتافات المنددة والغاضبة بجرائم الاحتلال، وسط حالة من الحزن، وساروا به نحو مقبرة العائلة، وتمت مواراته الثرى هناك.


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