مجلس المزارعين يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي

ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع التاسع لمجلس المزارعين، بهدف استعراض آخر المستجدات في القطاع الزراعي المحلي وجهود ومبادرات الوزارة لدعم استدامة القطاع والوقوف على احتياجات المزارعين بما يساهم في زيادة الإنتاجية والحد من الاستيراد.



وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لدعم المزارعين بكافة السبل من أجل تعزيز استدامة قطاع الزراعة والغذاء وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة التغيرات المناخية على حد سواء.

وقالت معاليها: "كان تحول نظم الغذاء التقليدية إلى نظم أكثر استدامة على رأس أولويات دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، وهو ما برز من خلال "إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي شهد تأييد 159 دولة حتى الآن، وتمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم، ويبلغ عدد سكان هذه البلدان أكثر من 6.2 مليار نسمة، وتمثل 77% من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي، و83% من حجم انبعاثات نظم الغذاء، و لديها نحو 530 مليون مزارع".

وأكدت معاليها أن تحول نظم الزراعة إلى نظم مستدامة ذكية مناخياً سيكون ضمن أهم الأولويات خلال السنوات المقبلة، وستقوم الوزارة بدعم المزارعين في هذا الصدد من أجل تعزيز الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.



واختتمت معاليها بالإشارة إلى أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من أجل تلبية احتياجاتهم، وإلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في إمارات الدولة والقطاع الخاص، من أجل تعزيز استدامة المزارع الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين.

حضر الاجتماع الذي عقد في إمارة الفجيرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة المهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، وسعادة شيخة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، وممثلين عن المزارعين من ذوي الخبرة والمعرفة بالمناطق الزراعية بالدولة ومدراء المناطق وأمانة مجلس المزارعين.



وتم خلال الاجتماع التاسع لمجلس المزارعين، استعراض تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للمجلس، وناقش الاجتماع آخر تطورات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية، وحجم المشتريات المحلية وفق الأصناف المحددة، بجانب نمو عدد المزارعين المستفيدين من المبادرة على مستوى الدولة ،

حيث تقرر استكمال تسجيل المزارع الوطنية والاستفادة من الفرص التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية، وإضافة جهات جديدة لقوائم الجهات المتعهدة ضمن المبادرة لتعزيز اسهامات الجهات من المشتريات المحلية.

وناقش الاجتماع برنامج دعم المزارعين لعام 2023، الذي يقوم بالتنسيق مع ممثلي المزارعين لدعم المزارعين المنتجين، وقد سجل ارتفاعاً في عدد المستفيدين من برنامج دعم مستلزمات الإنتاج من 694 مستفيداً في 2022 إلى 1140مستفيداً في عام 2023.



وخلال الاجتماع، كرمت معالي مريم المهيري عددا من أعضاء مجلس المزارعين على جهودهم البارزة والمخلصة خلال فترة عضويتهم في المجلس. وشمل التكريم كل من، سعادة أحمد حمدان آل مالك ممثل المنطقة الزراعية الشمالية، وسعادة عبدالله خلفان الشريقي ممثل المنطقة الزراعية الشمالية، وحامد الحامد ممثل المنطقة الزراعية الغربية - أبوظبي، وحسن جمعة الزعابي ممثل المنطقة الزراعية الغربية - أبوظبي، وراشد محمد سيف العطر ممثل المنطقة الزراعية الشرقية - الفجيرة، وراشد مهير بخيت الكتبي ممثل المنطقة الزراعية الوسطى - الشارقة، وعبداللطيف محمد البناء ممثل المنطقة الزراعية الوسطى - دبي، وحميد عبيد محمد الزعابي ممثل المنطقة الزراعية الوسطى - عجمان.

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