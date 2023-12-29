قصف إسرائيلي متواصل على غزة ووفد من حماس يبحث في القاهرة وقف إطلاق النار

واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة، فيما يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في وقف لإطلاق النار طرحته مصر.

وكانت أعمدة دخان لا تزال تتصاعد عند الفجر فوق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الصغير المحاصر التي لجأ إليها العديد من سكان قطاع غزة هربا من المعارك والقصف، والتي تعرّضت مجددا للقصف الليلة الماضية.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى21507، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس نشرت الجمعة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بين كومة أنقاض في رفح الحدودية مع مصر، كان عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي. وقال تيسير أبو العيش لوكالة فرانس برس "كنا جالسين بهدوء (في المنزل). فجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا"، مضيفا "دُمّرت الشقة، دُمّرت بالكامل. كانت بناتي يصرخن. هناك كثير من الضحايا (...) نحاول إخراج الجيران من تحت الأنقاض".

ويظهر مقطع فيديو لوكالة فرانس برس سكانا يهرعون خلال الليل إلى مستشفى في رفح حاملين جرحى بينهم رجال ونساء وأطفال بعضهم برفقة أقرباء يبكون، فيما نقل مصابون على حمّالات قبل تمديدهم على الأرض أمام المستشفى حيث انهمك ممرضون حولهم.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر مع شن الحركة هجوما غير مسبوق داخل أراضي الدولة العبرية أوقع نحو 1140 قتيلا غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى الأرقام الإسرائيلية الرسمية. كما اقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة الى قطاع غزة، لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.

وتشن إسرائيل مذاك قصفا مكثفا على القطاع المحاصر، وباشرت عمليات برية في 27 أكتوبر.

وقتل 168 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري، بحسب الجيش.

بصيص أمل في القاهرة

وفيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليوم الـ84 من الحرب، يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث خطة مصرية بثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق ما قال مسؤول في الحركة لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وأوضح أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع الخميس في تل أبيب مع عائلات رهائن "نحن على اتصال (مع الوسطاء) في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا".

خطر جسيم

وأكد تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل الخميس وفاة الرهينة الإسرائيلية الأمريكية جوديث حاغاي (70 عاما)، أكبر سيدة كانت لا تزال محتجزة في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان عن "حزنه الشديد" لوفاة أم لأربعة وجدة لسبعة كانت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون مشاكل في التركيز، وكانت تملك أيضا الجنسية الكندية.

وقال بايدن "أجدّد الوعد الذي قطعته لعائلات الرهائن: سنعمل بلا كلل لإعادتهم إلى ديارهم".

وفي انتظار نتيجة المفاوضات، يعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين أرغم 1,9 مليون منهم يمثلون 85% من التعداد الإجمالي على النزوح، من وضع إنساني كارثي يهدّد بمجاعة.

وقال البائع في سوق رفح منتصر الشاعر (30 عاما) صباح الجمعة إنه تلقى للمرة الأولى "بيضا وبعض الفاكهة القادمة من مصر"، لكنه أشار إلى "نقص في كل انواع الفاكهة، وإن توافرت بعض أصناف الخضار، فتكون باهظة الثمن".

وأحكمت إسرائيل تماما منذ التاسع من أكتوبر الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 2007 بعد سيطرة حماس عليه، ولا تصل المساعدات الإنسانية سوى بكميات محدودة جدا من معبر رفح مع مصر بعد تفتيشها، وذلك رغم قرار لمجلس الأمن دعا في 22 ديسمبر "جميع الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق".

توتر في المنطقة

ومع النقص الصارخ في المواد الأساسية، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من "خطر جسيم" يواجهه سكان غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة وجوعا حادا والمعرضين لخطر شديد للإصابة بأمراض".

وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على منصة "إكس"، "ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، خصوصا في غزة، هو + وحشية قرننا +"، مضيفة أن "تهاون الغرب يتحوّل إلى تواطؤ".

كما انتقد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث شروط إدخال المساعدات، وقال عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف القتال حالا"، محذّرا من "وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقّق" من المعلومات.

ومع تكثيف العمليات في خان يونس (جنوب) ووسط غزة، نزح في الأيام الأخيرة "ما لا يقل عن 100 ألف شخص" باتجاه رفح، وفق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز