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أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

12/29/2023 8:00:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2026.

وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي أن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026".

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