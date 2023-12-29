أنشيلوتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2026

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2026.
وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي أن أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاما والذي كان من المتوقع أن يصبح مدربًا للمنتخب البرازيلي اعتبارا من الصيف المقبل "سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026".
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