أوكرانيا: روسيا تطلق 122 صاروخاً و36 طائرة بدون طيار في أكبر وابل جوي

أكد مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة أن روسيا أطلقت 122 صاروخا وعشرات المسيرات على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا على الأقل في جميع أنحاء البلاد فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومسيرات من نوع شاهد خلال الليل.

كتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك على قناته الرسمية على تيلغرام: الهجوم الجوي الأكثر ضخامة منذ الحرب واسعة النطاق في فبراير 2022.

وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، فإن أكبر هجوم سابق كان في نوفمبر 2022 عندما أطلقت روسيا 96 صاروخًا على أوكرانيا. في هذا العام، كان أكبرها 81 صاروخًا في 9 مارس، حسبما تظهر سجلات القوات الجوية.

يتعثر القتال على طول خط المواجهة إلى حد كبير بسبب الطقس الشتوي بعد أن فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف في تحقيق اختراق كبير على طول خط التماس الذي يبلغ طوله حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

حث المسؤولون الأوكرانيون حلفاء البلاد الغربيين على تزويدها بمزيد من الدفاعات الجوية لحماية نفسها من الهجمات الجوية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة.

جاءت مناشداتهم وسط علامات على إرهاق الحرب ما أدى إلى إجهاد الجهود للحفاظ على الدعم.

قال مسؤولون أوكرانيون إن عشرات الأشخاص أصيبوا ودُفن عدد غير معروف تحت الأنقاض خلال الهجوم الذي استمر 18 ساعة تقريبًا. من بين المباني التي تم الإبلاغ عن تضررها في جميع أنحاء أوكرانيا مستشفى للولادة ومجمعات سكنية ومدارس.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات الكرملين استخدمت مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وأضاف زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبًا في ترسانتها".

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن روسيا "أطلقت على ما يبدو كل ما لديها"، باستثناء صواريخ كاليبر التي تطلق من الغواصات، في الهجوم.

وأكدت السلطات أن الهجوم الجوي الذي بدأ يوم الخميس واستمر طوال الليل أصاب ست مدن، بما في ذلك العاصمة كييف ومناطق أخرى من شرق أوكرانيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.





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