استعاد مركزه من برنار أرنو .. ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023

أفاد مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، قفز بواقع 5ر1 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 4ر1 تريليون دولار العام الماضي.

وترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطا وثيقا بأداء أسهم التكنولوجيا التي بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.

ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48 % أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.

ولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو.

وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع أسهم "إل في إم اتش مويت هينسي لوي فيتون".

وزادت ثروة مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس بواقع أكثر من 70 مليار دولار العام الجاري وأصبح في المرتبة الثانية مع أرنو، بينما قفزت ثروة مؤسس ميتا بلافورمس مارك زوكربرغ بواقع أكثر من 80 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، خسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار يوم 27 يناير، فقط، و3ر73 مليار دولار على مدار العام بأكمله. ورغم ذلك لا يزال يمتلك ثروة من 11 رقما.



