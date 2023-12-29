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24.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أخر جلسات 2023

12/29/2023 8:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.3 مليار درهم في ختام أخر جلسات عام 2023، لتواصل بذلك المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.


وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.627 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.651 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مرتفعاً بنسبة 0.14% بمكاسب 13.89 نقطة عند مستوي 9577.85 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 0.03% رابحاً نحو 2.95 نقطة ليقفل عند 9333.88 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.25% أو ما يعادل 10.3 نقطة ليغلق عند 4059.8 نقطة.

وتصدر سهم "الخليج للملاحة" الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 50 مليون درهم وأغلق عند 7.33 درهم، تلاه "دبي الإسلامي" بسيولة 45.2 مليون درهم وأقفل عند 5.72 درهم، ثم "إعمار العقارية" بسيولة 44.9 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.92 درهم.

واستحوذ "طاقة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 291.8 مليون درهم، وأغلق عند 3.5 درهم مرتفعاً بنسبة 4.8%، تلاه "العالمية القابضة" جاذباً نحو 154.4 مليون درهم وأقفل مستقراً عند 399.5 درهم بارتفاع 5.02%، ثم "أبوظبي التجاري" مستقطباً 90.4 مليون درهم ليغلق عند 9.18 درهم بمكاسب 2.23%.

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