Friday, 29 December 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة مكتوب عليها اللغة العربية

12/29/2023 7:25:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت صور قادمة من قطاع غزة، اليوم، دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة طرقية تحمل اسم“شارع الحاج أمين الحسيني” باللغتين العربية والإنكليزية.

الصورة واحدة من مجموعة تصوّر جنوداً إسرائيليين في قاعدة لإصلاح الدبابات على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن الحاج أمين الحسيني أو المفتي من مواليد القدس عام 1895 (وتوفي في 4 يوليو 1974) وشغل موقع المفتي العام للقدس، ورئيس حكومة عموم فلسطين. وهو من أبرز الشخصيات في تاريخ فلسطين المعاصر.

وعلى ما يبدو فإن لافتة الدبابة الإسرائيلية أرادت أن تبعث برسالة توحي بانتصارها عبر الوصول إلى وسط مدينة غزة، و”مصادرة شارع” يحمل اسم هذه الشخصية ذات الرمزية الكبيرة.

وتنضم هذه المحاولة إلى محاولات أخرى لرفع العلم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة، أو جَرف قبضة المقاومة التي تعمّد جيش الاحتلال إظهارها في فيديوهات وصور عديدة.

MENAFN29122023000151011027ID1107668163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث