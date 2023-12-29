دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة مكتوب عليها اللغة العربية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أظهرت صور قادمة من قطاع غزة، اليوم، دبابة إسرائيلية تثبّت في مقدمتها لافتة طرقية تحمل اسم“شارع الحاج أمين الحسيني” باللغتين العربية والإنكليزية.

الصورة واحدة من مجموعة تصوّر جنوداً إسرائيليين في قاعدة لإصلاح الدبابات على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

يذكر أن الحاج أمين الحسيني أو المفتي من مواليد القدس عام 1895 (وتوفي في 4 يوليو 1974) وشغل موقع المفتي العام للقدس، ورئيس حكومة عموم فلسطين. وهو من أبرز الشخصيات في تاريخ فلسطين المعاصر.

وعلى ما يبدو فإن لافتة الدبابة الإسرائيلية أرادت أن تبعث برسالة توحي بانتصارها عبر الوصول إلى وسط مدينة غزة، و”مصادرة شارع” يحمل اسم هذه الشخصية ذات الرمزية الكبيرة.

وتنضم هذه المحاولة إلى محاولات أخرى لرفع العلم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة، أو جَرف قبضة المقاومة التي تعمّد جيش الاحتلال إظهارها في فيديوهات وصور عديدة.

