هطول مطري وضباب كثيف بهذه المناطق بالأردن الجمعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - افاد موقع طقس العرب الإقليمي أن أجزاء متفرقة من جنوب الأردن، هطول الأمطار، الجمعة، وذلك مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب المملكة ومناطق البادية.

وحذر "طقس العرب" من تدني الرؤية الأفقية في مرتفعات جنوب الأردن، وذلك نتيجة لانتشار سحب ملامسة لسطح الأرض.

تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الجمعة بين 14 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 16، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.