هطول مطري وضباب كثيف بهذه المناطق بالأردن الجمعة

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- Khaberni) خبرني - افاد موقع طقس العرب الإقليمي أن أجزاء متفرقة من جنوب الأردن، هطول الأمطار، الجمعة، وذلك مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب المملكة ومناطق البادية.
وحذر "طقس العرب" من تدني الرؤية الأفقية في مرتفعات جنوب الأردن، وذلك نتيجة لانتشار سحب ملامسة لسطح الأرض.
تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الجمعة بين 14 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 16، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.
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