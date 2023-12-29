Friday, 29 December 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هطول مطري وضباب كثيف بهذه المناطق بالأردن الجمعة

12/29/2023 7:25:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - افاد موقع طقس العرب الإقليمي أن أجزاء متفرقة من جنوب الأردن، هطول الأمطار، الجمعة، وذلك مع استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز في جنوب المملكة ومناطق البادية.

وحذر "طقس العرب" من تدني الرؤية الأفقية في مرتفعات جنوب الأردن، وذلك نتيجة لانتشار سحب ملامسة لسطح الأرض.

تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

تكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومن المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الجمعة بين 14 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 7، وفي مرتفعات الشراة 14 - 6 وفي مناطق البادية 17 - 9 وفي مناطق السهول 15 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 16، وفي البحر الميت 23 - 14، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

MENAFN29122023000151011027ID1107668162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث