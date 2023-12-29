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منتخب الإمارات يواجه قيرغيزستان ودياً غداً استعدادا للآسيوية

12/29/2023 7:25:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم غد السبت، نظيره منتخب قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد، في مباراته الودية الأولى، خلال معسكره المقام حاليا في أبوظبي على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في الدوحة من 12 يناير إلى 20 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، إلى الجاهزية الكاملة خلال ودية قيرغيزستان، على الرغم من غياب لاعبي الشارقة وشباب الأهلي المشاركين في مباراة السوبر التي تقام اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم بدبي، حيث سيلتحق اللاعبون بالمنتخب عقب الانتهاء من لقاء السوبر.

وستكون مباراة قرغيزستان الودية، ومباراة عمان الودية أيضا التي تقام يوم 6 يناير المقبل، المحطة الأخيرة للمنتخب قبل المغادرة بعدها إلى قطر للمشاركة في النهائيات، حيث سيحسم المدرب هوية قائمة الفريق التي سيتم اختصارها من 31 لاعبا إلى 26 بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

وسبق أن التقى منتخبا الإمارات وقيرغيستان مرة واحدة في كأس آسيا بنسخة 2019، التي أقيمت في الإمارات، وفاز المنتخب الوطني 3-2.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء مدعما بسجل حافل من الانتصارات مع المدرب بينتو، فمنذ توليه المهمة في 9 يوليو الماضي، خاض المنتخب 5 مباريات، منها 3 وديات، فاز فيها على كوستاريكا 4-1، وعلى الكويت 1-0، وعلى لبنان 2-1، فيما خاض مباراتين رسميتين بتصفيات كأس العالم 2026 فاز فيهما على كل من نيبال 4-0، والبحرين 2-0، ليحقق معه المنتخب انطلاقة مميزة بتسجيل 13 هدفا، وتلقي هدفين فقط في المباريات الـ 5.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن فتح أبواب ملعب المباراتين الوديتين أمام الجماهير ووسائل الإعلام دعما ومساندة للاعبي منتخبنا الوطني قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

يُدير المباراة طاقم تحكيم دولي من المملكة العربية السعودية بقيادة سامي الجريس ( ساحة ) عُمر الجمل ( مساعد أول ) سعد السبيعي ( مساعد ثان ) وعبدالله الشهري ( حكماً رابعاً ).



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