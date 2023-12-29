ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21507 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص وذلك في اليوم الرابع والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة في بيان ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية إلى 21507 أشخاص و55915 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".





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