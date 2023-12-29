ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21507 أشخاص

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي على غزة إلى 21507 أشخاص وذلك في اليوم الرابع والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس في القطاع الجمعة.
وأكدت وزارة الصحة في غزة في بيان ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلية إلى 21507 أشخاص و55915 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".
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