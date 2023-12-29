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الصين تعيّن دونغ جون وزيراً جديداً للدفاع

12/29/2023 7:25:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عيّنت الصين دونغ جون وزيراً جديداً للدفاع، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة نقلاً عن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان).

وكان المنصب فارغاً منذ إقالة سلفه لي شانغ فو في أكتوبر، والذي كان آخر ظهور علني له في نهاية أغسطس. ولم يتم تقديم أيّ سبب للإطاحة به بعد سبعة أشهر فقط من تولّيه منصبه.

وتمّت ترقية دونغ جون، المولود في العام 1961، إلى قائد البحرية في أغسطس 2021.

وكان في السابق نائب المسؤول عن القيادة الجنوبية للجيش الصيني، والتي تشمل منطقة عمليات بحر الصين الجنوبي، الذي يشكّل محور نزاعات إقليمية بين بكين والدول المجاورة.

وشكّل تعيينه في منصبه الجديد مفاجأة، إذ إنّ المحلّلين كانوا يتوقعون أن يصبح ليو تشن لي الجنرال البالغ 59 عاماً ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وزيراً جديداً للدفاع.

وكان قد تحدّث الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، في أول مكالمة رفيعة المستوى منذ أكثر من عام بين عسكريين من القوتين العالميتين الرائدتين.

ويأتي تعيين الصين لوزير دفاع جديد بعد تعديل وزاري على رأس الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، خصوصاً النووية منها.

وفي يوليو، أعلنت السلطات أنّها ستعيّن إدارة جديدة لهذه الوحدة من دون توضيح الأسباب وراء هذا التغيير.

وأفادت وسائل إعلام في ذلك الوقت عن تحقيق في الفساد يتعلّق برئيسها السابق، الذي لم يظهر علناً منذ أسابيع.


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