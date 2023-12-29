الصين تعيّن دونغ جون وزيراً جديداً للدفاع

(MENAFN
- Al-Bayan)
عيّنت الصين دونغ جون وزيراً جديداً للدفاع، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة نقلاً عن قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان).
وكان المنصب فارغاً منذ إقالة سلفه لي شانغ فو في أكتوبر، والذي كان آخر ظهور علني له في نهاية أغسطس. ولم يتم تقديم أيّ سبب للإطاحة به بعد سبعة أشهر فقط من تولّيه منصبه.
وتمّت ترقية دونغ جون، المولود في العام 1961، إلى قائد البحرية في أغسطس 2021.
وكان في السابق نائب المسؤول عن القيادة الجنوبية للجيش الصيني، والتي تشمل منطقة عمليات بحر الصين الجنوبي، الذي يشكّل محور نزاعات إقليمية بين بكين والدول المجاورة.
وشكّل تعيينه في منصبه الجديد مفاجأة، إذ إنّ المحلّلين كانوا يتوقعون أن يصبح ليو تشن لي الجنرال البالغ 59 عاماً ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وزيراً جديداً للدفاع.
وكان قد تحدّث الأسبوع الماضي مع نظيره الأمريكي الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، في أول مكالمة رفيعة المستوى منذ أكثر من عام بين عسكريين من القوتين العالميتين الرائدتين.
ويأتي تعيين الصين لوزير دفاع جديد بعد تعديل وزاري على رأس الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، خصوصاً النووية منها.
وفي يوليو، أعلنت السلطات أنّها ستعيّن إدارة جديدة لهذه الوحدة من دون توضيح الأسباب وراء هذا التغيير.
وأفادت وسائل إعلام في ذلك الوقت عن تحقيق في الفساد يتعلّق برئيسها السابق، الذي لم يظهر علناً منذ أسابيع.
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