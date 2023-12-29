وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى الناس في مصر

زار وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك في ماراثون زايد الخيري، الذي سيقام يوم غد في جمهورية مصر العربية، مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوبهم.

وتجوّل وفد الهيئة برئاسة عبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر؛ حيث أهدى الأطفال أجهزة "آيباد"، إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، وسير العمليات العلاجية للمرضى.

وأكد البلوشي أن الزيارة تأتي تيمنا بالمبادئ والقيم التي يؤكد عليها على الدوام، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز دور دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، والإسهام في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر في فعاليات النسخة الثامنة لماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، والذي سيخصص ريعه لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

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