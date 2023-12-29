الدولار يتجه لإنهاء مكاسب استمرت عامين بفعل رهانات خفض الفائدة

صعد الدولار اليوم الجمعة لكنه لا يزال في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة بعد تحقيق مكاسب على مدى عامين متتاليين، إذ تضغط عليه توقعات السوق بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في مارس على أقرب تقدير.

ومنذ أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار.

ولكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

واكتسبت هذه التوقعات زخما بعد الميل للتيسير في اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية في ديسمبر.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات 0.12 بالمئة إلى 101.35، مرتفعا من أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة.

ومع ذلك لا يزال مؤشر الدولار يتجه لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر وللعام بأكمله.

وقال نيلز كريستنسن كبير المحللين في نورديا "تتطلع الأسواق إلى خفض مبكر في الولايات المتحدة، وهي أقل ثقة في أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بالسرعة ذاتها، ولهذا السبب فإن الدولار متقلب جدا".

وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1049 دولار ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1.11395 دولار والمسجل أمس الخميس، ويتجه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام، ليسجل أول زيادة سنوية منذ 2020.

ويمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017. ونزل الإسترليني في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 1.2711 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية مقابل الدولار اليوم الجمعة بعدما قال البنك المركزي النرويجي إنه سيخفض بشدة مشترياته من النقد الأجنبي لصندوق الثروة السيادي في يناير، ما يقلصها إلى 350 مليون كرونة نرويجية (34.41 مليون دولار) يوميا من 1.4 مليار في السابق.

وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار.

وانخفض الين في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 141.835 للدولار.

وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتكبد خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا. وبلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.111 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.1286 للدولار.





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