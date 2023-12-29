شرطة دبي تعقد لقاءً مع مديري الأزمات والكوارث في دبي

عقد مركز المرونة في شرطة دبي لقاءً مع مديري الأزمات والكوارث في إمارة دبي، بهدف مناقشة التحديات وفرص التحسين، وتوحيد وتنسيق الأدوار والجهود أثناء الأزمات الطارئة والتعامل معها من خلال تحقيق زمن استجابة سريع.

وترأس اللقاء العميد خبير أحمد بورقيبه، مدير مركز المرونة، بحضور المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات في بلدية دبي، والمهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والعقيد خبير حسين محمد الرحومي مدير إدارة شؤون المراكز بقطاع الاطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني بدبي، وميثاء بوحميد مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وركز اللقاء الذي حضره 22 شريكاً من مختلف الجهات الحكومية في دبي، على 3 محاور رئيسية، الأولى التحديات التي يتم مواجهتها في الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والثانية التحديات في مرحلة الاستعداد والجاهزية، وأخيراً الاقتراحات والتوصيات لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها.

وأكد العميد خبير أحمد بورقيبه أن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حرصت على جعل مدينة دبي من المدن المرنة التي تتعامل مع الأحداث المختلفة غير المتوقعة بكل مرونة، والتكيف مع مختلف الظروف والأزمات، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في الخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع نوعية داعمة لتوجهات القيادة من خلال تحديد المخاطر، والقدرة على توقعها والتعامل معها ضمن الوقت المناسب وبطرقة فعالة تضمن استمرار الجهود والأعمال لديها.

وأضاف أن تعزيز قدرة مدينة دبي على التصدي لجميع مخاطر الكوارث والأزمات، واستيعابها واحتوائها وتقليل الخسائر البشرية والمادية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتعافي منها ضمن الوقت المناسب وبطريقة فاعلة، يعزز مكانة دبي كأكثر مدن العالم مرونة في هذا المجال، لافتاً إلى حرص مختلف الجهات الحكومية في دبي على تعزيز مفهموم المرونة لاسيما في الأزمات، والخروج بسجل مخاطر على مستوى الإمارة يركز على مختلف المخاطر التي قد تواجه الإمارة في قطاعات عدة منها الصحية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

وأوضح العميد خبير أحمد بورقيبه أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت بصورة عامة ودبي على وجه الخصوص التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع الخطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، والقيام بتوزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، حتى أصبحت من أولى الدول التي تواجه الجائحة بحرفية وفعالية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشارها، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يتناسب مع معايير إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

وبين أن اللقاءات المقبلة سيتم إشراك القطاع الخاص فيها بهدف الاطلاع على الممارسات المختلفة والتحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة التعامل مع الأزمات المختلفة، إلى جانب مناقشة مواضيع عدة تتعلق بالأزمات المختلفة في القطاع الخاص.

يذكر أن مركز المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي، بدأ بتطوير استراتيجية الأزمات والكوارث في العام 2017، بعد اطلاعه على أفضل 13 استراتيجية عالمية للمدن في فترة الأزمات، علاوة على التعمق في استراتيجية الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وما تبع ذلك من اجتماعات تنسيقية مع الشركاء في الأمم المتحدة، ومتابعة تجارب المدن المرنة التي كانت تقارب 51 مدينة مرنة حول العالم، أعقبها تقديم الطلب.





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