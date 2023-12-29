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150 لاعباً في مهرجان الاستدامة للجودو بالشارقة

12/29/2023 7:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


شهد مهرجان الاستدامة للجودو والذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في ممشى زوايا ووك في الشارقة مشاركة أكثر من 150 لاعباً في فئات البراعم (10-12 سنة)، والأشبال (14 سنة)، والناشئين تحت (16 سنة)، وتميز بمستويات فنية مميزة عكست النقلة النوعية لرياضة الجودو في النادي مما يمهد لاستكشاف لاعبين موهوبين، وتوج الفائزين اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعبيد الطنيجي الرئيس التنفيذي لـ«الطنيجي للعقارات».

حضر المنافسات المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي وعبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي وعبيد السويدي مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وأكد أحمد العويس أن إقامة المهرجان بمسمى الاستدامة تأتي لتعزيز الجهود التي يبذلها النادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاستدامة الرياضية بين اللاعبين وأولياء الأمور لأهمية ابتكار الخطط الرياضية الهادفة لتطوير ممارسة الرياضة ومنها الجودو، وقال: نقدم الشكر لـ«الطنيجي للعقارات» لاستضافة المنافسات وجميع الرعاة والمدربين واللاعبين وأولياء الأمور.

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