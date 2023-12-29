أسهم الإمارات تودع 2023 بمكاسب 444.6 مليار درهم

ودعت أسهم الإمارات المحلية العام 2023 بمكاسب سنوية كبيرة مدعومة بشكل رئيسي بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم المُدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة.

ووفق رصد «البيان»، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ما يناهز 444.6 مليار درهم لترتفع الرسملة السوقية من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام 2022 وصولا إلى 3.651 تريليونات درهم في نهاية العام 2023، موزعة بواقع 2.963 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.97 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت أدنوك للغاز، وبريسايت، والإنصاري، وأدنوك للإمداد، وتاكسي دبي، وإنفستكورب، وفينيكس، وبيورهيلث وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وعزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال 2023، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد «البيان»، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى آخر جلسات ديسمبر الجاري.

كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بنحو 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الدولة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد الإمارات النشط من خلال أسواقها المالية.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي خلال العام بنسبة 21.69% أو ما يعادل 723.73 نقطة ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة مغلقاً عند 4059.8 نقطة بنهاية 2023.

وجاء ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال 2023، سهم الخليج للملاحة 963.86%، والفردوس القابضة 224.8%، واكتتاب القابضة 79.2%، ومصرف عجمان 76.23%، وإعمار للتطوير 62.1%، وبنك المشرق 55.9%، وتعليم القابضة 49.6%، وزاد الوطنية للتأمينات العامة 44.2%، وأمانات القابضة 41.2%، والاستشارات المالية الدولية 40%، وديار للتطوير 36%، وإعمار العقارية 35.1%، والإمارات دبي الوطني 33%، والعربية للطيران 31.2%، وأملاك للتمويل 29.8%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» خلال العام متراجعا بنسبة 6.2% ليتراجع من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 9577.85 نقطة بنهاية 2023، لكنه نجح خلال العام في تسجيل مكاسب بنحو 339 مليار درهم.





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