منتخب اليد إلى معسكر مقدونيا استعداداً للبطولة الآسيوية

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للرجال إلى مقدونيا لإقامة معسكر تدريبي

حتى 7 يناير المقبل استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 21 للرجال المقرر إقامتها بالبحرين من 11 إلى 25 يناير والمؤهلة إلى كأس العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج ، يرأس البعثة فيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين وتضم 20 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا خلال المعسكر 4 مباريات مع فرق متدرجة

المستوى منها اليونان وكوسوفو ومقدونيا.

المجموعة الرابعة

ويلعب منتخبنا في البطولة الآسيوية في المجموعة الرابعة مع البحرين وهونج كونج وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الأولى قطر والكويت وعمان والصين تايبيه، والثانية، إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا، والثالثة السعودية، والعراق، والهند واليابان، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة إلى المونديال.

تدريبات

وكان منتخبنا أدى تدريبات مكثفة في أندية الشارقة والوصل والنصر في الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الفرنسي دانييلو برستوفاك ومساعديه الوطنيين خالد أحمد وطارق إبراهيم والإداري خميس السويدي وبمتابعة من فيصل الطواش.





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