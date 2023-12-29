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رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي

12/29/2023 7:24:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة الرياض لبطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الشهر المقبل.

وتقام بطولة السوبر الإيطالي خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير 2024، بمشاركة إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويواجه نابولي، نظيره فيورنتينا في نصف نهائي السوبر الإيطالي، أما إنتر يلتقي لاتسيو، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 22 يناير.

وتستضيف السعودية، منافسات كأس السوبر الإيطالي، للمرة الرابعة، وفقاً لروسيا اليوم.

وأقيم السوبر الإيطالي في جدة من قبل، وانتهى بفوز يوفنتوس على ميلان.

واحتضنت الرياض بعد ذلك، كأس السوبر الإيطالي، وانتهت المباراة وقتها بفوز لاتسيو على يوفنتوس.

كما استضافت العاصمة السعودية، نسخة جديدة من كأس السوبر الإيطالي، وانتهت بتتويج إنتر بعد قهر ميلان.


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