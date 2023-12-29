رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، استضافة الرياض لبطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الشهر المقبل.
وتقام بطولة السوبر الإيطالي خلال الفترة من 18 وحتى 22 يناير 2024، بمشاركة إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو وفيورنتينا، على ملعب الأول بارك في الرياض.
ويواجه نابولي، نظيره فيورنتينا في نصف نهائي السوبر الإيطالي، أما إنتر يلتقي لاتسيو، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 22 يناير.
وتستضيف السعودية، منافسات كأس السوبر الإيطالي، للمرة الرابعة، وفقاً لروسيا اليوم.
وأقيم السوبر الإيطالي في جدة من قبل، وانتهى بفوز يوفنتوس على ميلان.
واحتضنت الرياض بعد ذلك، كأس السوبر الإيطالي، وانتهت المباراة وقتها بفوز لاتسيو على يوفنتوس.
كما استضافت العاصمة السعودية، نسخة جديدة من كأس السوبر الإيطالي، وانتهت بتتويج إنتر بعد قهر ميلان.
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