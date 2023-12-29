«طرق دبي» تحدد تعرفة جديدة لفتح العدّاد وخدمة هلا في مواقع الفعاليات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق تعرفة جديدة لفتح عداد خدمة مركبات الأجرة وخدمة (هلا) للحجز الإلكتروني في مواقع وفترات محددة، حيث ستكون تعرفة فتح العدّاد بـ(20) درهماً في مواقع الفعاليات الرئيسة كالمعارض والمؤتمرات العالمية (المركز التجاري، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية)، وسيتم تطبيقها في أيام إقامة الفعاليات الرئيسية.

وسيتم تطبيق التعرفة المرنة بزيادة حتى 100% بِحَدٍّ أقصى، على خدمات (هلا) للحجز الإلكتروني، في المواقع التي تقام فيها عروض الألعاب النارية فقط، وذلك من الساعة 6 من مساء يوم الأحد الموافق (31 ديسمبر 2023)، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي الإثنين الموافق (1 يناير 2024). وستكون تكلفة فتح العداد لمركبات الأجرة العادية (20) درهماً في هذه المواقع والأوقات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق التغييرات في التعرفة يمكن أن تشمل بعض المناطق المتأثرة بخطة إغلاقات الطرق خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، والتي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان التحسين والتطوير المستمرين لخدمات مركبات الأجرة العادية والحجز الإلكتروني (هلا) لاسيما خلال الفعاليات الكبرى ومنها فعاليات رأس السنة الميلادية، التي دائما ما تشهد طلباً متزايداً بشكل استثنائي على خدمات مركبات الأجرة بالنظر إلى مشاركة أعدادٍ كبيرة من السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى دبي من مختلف بلدان العالم.



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