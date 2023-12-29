آلاف الأردنيين يشاركون في مسيرات دعما لشعبنا ورفضا للعدوان عليه

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- واصل الأردنيون في محافظات المملكة، للجمعة الثانية عشر على التوالي، الخروج بمسيرات ووقفات غاضبة بمشاركة الآلاف دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على شعبها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيها جميع أطياف

المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، دعما لشعبنا الفلسطيني.

وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم فلسطين خاصة حرب الإبادة على قطاع غزة، داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهجير شعبنا من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.



